Com Messi em campo, Inter Miami só empata com NY Red Bulls pela MLS

O Inter Miami recebeu o NY Red Bulls na noite deste sábado, no Nu Stadium, na Flórida, pela 7ª rodada da Major League Soccer (MLS). O jogo terminou empatado em 2 a 2. Mateo Silvetti e Germán Berterame anotaram os gols do time de Messi, enquanto Jorge Ruvalcaba e Adri Mehmeti marcaram a favor dos visitante.
Situação da Tabela
O Inter Miami chegou a 12 pontos na tabela, na nona colocação. Já o NY Red Bulls ocupa a 14ª posição, com 11 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚫ INTER MIAMI 2 x 2 NY RED BULLS ⚪
🏆 Competição: Campeonato Estadunidense - 7ª rodada
🏟️ Local: Nu Stadium, Flórida (EUA)
📅 Data: 11 de abril de 2026 (quarta-feira)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
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Gols
- ⚽ Jorge Ruvalcaba, aos 15' do 1ºT (NY Red Bulls)
- ⚽ Mateo Silvetti, aos 46' do 1ºT (Inter Miami)
- ⚽ Germán Berterame, aos 10' do 2ºT (Inter Miami)
- ⚽ Adri Mehmeti, aos 32' do 2ºT (NY Red Bulls)
Como foi o jogo
O NY Red Bulls abriu o placar aos 15 minutos de jogo. Jorge Ruvalcaba recebeu livre de Julian Hall e bateu firme no canto do goleiro Dayne St. Clair. O Inter Miami empatou no fim da primeira etapa. Aos 46 minutos, Rodrigo de Paul cruzou com precisão para Mateo Silvetti, que acertou a batida de primeira e deixou tudo igual.
Já na segunda etapa, Germán Berterame aproveitou bola sobrada dentro da área e virou para o Inter Miami, com dez minutos. O NY Red Bulls igualou o placar aos 32 minutos da segunda etapa com Adri Mehmet.
Próximos jogos
Inter Miami
- Enfrenta o Colorado Rapids, no Empower Field at Mile High, pela 8ª rodada do Campeonato Estadunidense, no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília).
NY Red Bulls
- Joga contra o Pittsburgh Riverhounds, na Red Bull Arena, pela Copa dos Estados Unidos, na próxima quarta-feira, às 20h30 (de Brasília).