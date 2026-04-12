Com Messi em campo, Inter Miami só empata com NY Red Bulls pela MLS

O Inter Miami recebeu o NY Red Bulls na noite deste sábado, no Nu Stadium, na Flórida, pela 7ª rodada da Major League Soccer (MLS). O jogo terminou empatado em 2 a 2. Mateo Silvetti e Germán Berterame anotaram os gols do time de Messi, enquanto Jorge Ruvalcaba e Adri Mehmeti marcaram a favor dos visitante.

Situação da Tabela

O Inter Miami chegou a 12 pontos na tabela, na nona colocação. Já o NY Red Bulls ocupa a 14ª posição, com 11 pontos.

📋 Resumo do jogo

⚫ INTER MIAMI 2 x 2 NY RED BULLS ⚪

🏆 Competição: Campeonato Estadunidense - 7ª rodada

🏟️ Local: Nu Stadium, Flórida (EUA)

📅 Data: 11 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)

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Gols

⚽ Jorge Ruvalcaba, aos 15' do 1ºT (NY Red Bulls)

⚽ Mateo Silvetti, aos 46' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Germán Berterame, aos 10' do 2ºT (Inter Miami)

⚽ Adri Mehmeti, aos 32' do 2ºT (NY Red Bulls)

Como foi o jogo

O NY Red Bulls abriu o placar aos 15 minutos de jogo. Jorge Ruvalcaba recebeu livre de Julian Hall e bateu firme no canto do goleiro Dayne St. Clair. O Inter Miami empatou no fim da primeira etapa. Aos 46 minutos, Rodrigo de Paul cruzou com precisão para Mateo Silvetti, que acertou a batida de primeira e deixou tudo igual.

Já na segunda etapa, Germán Berterame aproveitou bola sobrada dentro da área e virou para o Inter Miami, com dez minutos. O NY Red Bulls igualou o placar aos 32 minutos da segunda etapa com Adri Mehmet.

Próximos jogos

Inter Miami

Enfrenta o Colorado Rapids, no Empower Field at Mile High, pela 8ª rodada do Campeonato Estadunidense, no próximo sábado, às 17h30 (de Brasília).

NY Red Bulls