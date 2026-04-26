Com Messi, Inter Miami busca empate contra o New England Revolution pela MLS

Na noite deste sábado, com o astro Lionel Messi em campo, o Inter Miami saiu atrás, mas buscou o empate por 1 a 1 com o New England Revolution, no Nu Stadium, pela Major League Soccer (MLS).
Situação da Tabela
Com 19 pontos, três a menos que o líder Nashville, o Inter Miami detém a vice-liderança da Conferência Leste da MLS. Já o New England Revolution contabiliza 16 pontos e figura na quarta colocação.
📋 Resumo do jogo
⚫ INTER MIAMI 1 x 1 NEW ENGLAND 🔴
🏆 Competição: Campeonato Estadunidense (MLS) - 10ª rodada
🏟️ Local: Nu Stadium, Miami (EUA)
📅 Data: 25 de abril de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 20h30 (de Brasília)
Gols
- ⚽ Carles Gil, aos 11' do 2ºT (New England)
- ⚽ Germán Berterame, aos 31' do 2ºT (Inter Miami)
Como foi o jogo
O New England saiu na frente aos 11 minutos da segunda etapa. Carles Gil aproveitou a sobra dentro da área do Inter Miami, limpou o lance e deu um toquinho para encobrir o goleiro St. Clair.
O empate dos donos da casa veio aos 31 minutos do segundo tempo. De Paul achou um lindo passe para Suárez, que bateu rasteiro para defesa do goleiro Turner. No rebote, Berterame conseguiu empurrar a bola para o fundo da rede.
Próximos jogos
Inter Miami
- Enfrenta o Orlando City, no Nu Stadium, pela 11ª rodada da MLS, no próximo sábado, às 20h (de Brasília).
New England
- Joga contra o Orlando City, no Centerville Bank Stadium, pelas oitavas da US Open Cup, nesta quarta-feira, às 20h30 (de Brasília).
