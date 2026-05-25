Com três de Suárez, Inter Miami vence Philadelphia antes de parada da Copa

Em jogo movimentado, o Inter Miami veceu o Philadelphia de virada por 6 a 4 na noite deste domingo, pela MLS, no NU Stadium, na última partida das equipes antes da parada para a disputa da Copa do Mundo. Messi deu duas assistências na partida, enquanto Suárez anotou três dos gols da equipe de casa.

Situação na tabela

Desta forma, o Inter Miami chega a 31 pontos na segunda colocação da tabela do leste. Já o Philadelphia é o lanterna da conferência leste com sete pontos na 15ª posição.

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📋 Resumo do jogo

⚫ INTER MIAMI 6 x 4 PHILADELPHIA UNION 🔵

🏆 Competição: MLS

🏟️ Local: NU Stadium

📅 Data: 24 de maio de 2026 (domingo)

⏰ Horário: 20h (de Brasília)

Gols

⚽ Lloski, aos 3' do 1ºT (Philadelphia Union)

⚽ Lloski, aos 10' do 1ºT (Philadelphia Union)

⚽ Berterame, aos 13' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Damiani, aos 20' do 1ºT (Philadelphia Union)

⚽ Suárez, aos 29' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Berterame, aos 41' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Suárez, aos 44' do 1ºT (Inter Miami)

⚽ Lloski, aos 45' do 1ºT (Philadelphia Union)

⚽ Suárez, aos 36' do 2ºT (Inter Miami)

⚽ De Paul, aos 48' do 2ºT (Inter Miami)

Como foi o jogo

Logo aos três minutos, Westfield deu uma casquinha em cruzamento e Lloski dominou sem marcação na área para finalizar e inaugurar o marcador pelos visitantes. Após apenas sete minutos, Dayne cometeu pênalti e Lloski foi para a cobrança para marcar seu segundo na partida e ampliar pelo Philadelphia.

Já aos 13, Messi recebeu na área e esperou a saída do goleiro Blake para tocar para Berterame empurrar para as redes e descontar pela equipe de Miami. Aos 20 minutos, no entanto, Westfield arrematou forte pela direita e o goleiro Dayne fez a defesa, mas deu rebote para Damiani bater e ampliar novamente a vantagem.

Com 29 minutos, Fray levantou no meio da área e Suárez dominou no peito para bater e diminuir a diferença novamente. Aos 41, Messi enfiou da entrada da área e Berterame finalizou de primeira da marca do pênalti para empatar pelo Inter Miami, que conseguiu a virada três minutos depois, quando De Paul arrematou e o goleiro Blake deu rebote para Suárez empurrar às redes novamente. Na sequência, o Philadelphia teve mais uma penalidade e Lloski converteu novamente para empatar.

Na segunda etapa, já aos 36 minutos, Berterame ficou com o rebote após a defesa de Blake. Ele então tocou para Suárez, que apenas teve o trabalho de tocar ao fundo do gol para virar o placar. Nos acréscimos, De Paul marcou para sacramentar a vitória do Inter Miami.

Próximos jogos

Inter Miami

Jogo: Inter Miami x Chicago Fire

Data e horário: 22 de julho de 2026 (quarta-feira) | 20h30 (de Brasília)

Competição: MLS

Local: NU Stadium

Philadelphia Union