Casemiro encaminha acordo com Inter Miami, time de Messi

O Inter Miami, clube de Lionel Messi, está próximo de acertar a contratação do volante Casemiro, atualmente no Manchester United. No entanto, uma regra no regulamento da MLS pode dificultar a ida do brasileiro ao clube americano.

Segundo o jornal inglês The Athletic, o acordo entre Inter Miami e Casemiro já está encaminhado. O entrave, porém, envolve os chamados “direitos de descoberta”, mecanismo da liga que garante prioridade de negociação a um clube sobre determinado jogador.

No caso de Casemiro, quem detém esses direitos é o LA Galaxy, time de Marco Reus. Segundo o tabloide, o clube de Los Angeles já teria feito diversas propostas para o brasileiro de 34 anos, no entanto, elas foram recusadas.

Esse tipo de impasse costuma ser resolvido com compensação financeira entre os clubes. Um exemplo recente foi o do Reus: o Charlotte FC detinha seus direitos de descoberta, mas o LA Galaxy pagou US$ 400 mil (cerca de R$ 2 milhões) e ficou livre para negociar com o jogador.

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Além dessa questão, o Inter Miami enfrenta outro obstáculo: o limite de “jogadores designados” (DPs). Cada equipe da MLS pode ter apenas três atletas que recebem salários acima do teto da liga, e o clube já preenche todas as vagas com Lionel Messi, Rodrigo De Paul e Germán Berterame. Assim, para contratar Casemiro, o time teria que negociá-lo dentro do teto salarial (menos de US$ 2 milhões por temporada) ou liberar uma dessas vagas.

Casemiro teve uma temporada de renascimento com o Manchester United, marcando nove gols e sendo titular em 33 partidas. Ele foi fundamental para a equipe garantir uma vaga na Liga dos Campeões da próxima temporada, já que o clube terminará em terceiro lugar no Campeonato Inglês.