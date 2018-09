Vote: o Flamengo está certo em reclamar da possível escalação de Fágner?

Uma polêmica marca o confronto entre Flamengo e Corinthians pela Copa do Brasil. A possível presença do lateral direito Fágner no primeiro jogo da semifinal, nesta quarta-feira, é motivo de reclamação dos cariocas. Isso porque o atleta foi cortado dos amistosos da Seleção Brasileira nos Estados Unidos com uma previsão de recuperação de três semanas. Assim, o Rubro-Negro alega que o Timão estaria sendo beneficiado.

O próprio Flamengo tem um jogador cedido à Seleção Brasileira. O meio-campista Lucas Paquetá está à disposição para o jogo contra El Salvador, nesta terça-feira, mas pode entrar em campo diante do Corinthians.

Participe da enquete: