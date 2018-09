Vote: Houve falta no goleiro do Cruzeiro no gol anulado do Palmeiras?

O confronto entre Palmeiras e Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil foi marcado por uma grande polêmica. Nos acréscimos da partida da noite desta quarta-feira, a equipe paulista teve um gol anulado que gerou grande discussão. O lance acabou paralisado por uma falta marcada do zagueiro Edu Dracena no goleiro Fábio em uma disputa pelo alto. No rebote do arqueiro do time mineiro, Antônio Carlos mandou a bola para as redes.

Após a derrota por 1 a 0 em casa, o Palmeiras reclamou intensamente da marcação por árbitro Wagner Reway. Em contrapartida, Fábio alegou ter sido tocado pelo adversário. Dê a sua opinião sobre a polêmica: