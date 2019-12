Troféu Mesa Redonda será exibido no domingo na TV Gazeta

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Os melhores da temporada 2019 no futebol brasileirão estiveram nesta semana no prédio da Fundação Cásper Líbero, na Avenida Paulista, região nobre de São Paulo, na gravação do Troféu Mesa Redonda. O programa será exibido na TV Gazeta no domingo, dia 15, a partir das 21 horas.

Os bastidores do programa ferveram, com a presença de grandes personalidades do esporte. Grandes história de sucesso e superação, além de emocionantes homenagens, fizeram parte da festa, comandada pelos apresentadores Michelle Giannella e Flávio Prado.

Não perca! Assista ao Troféu Mesa Redonda na TV Gazeta ou através da internet, clicando aqui.