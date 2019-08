Santos tenta quebrar jejum de vitórias contra a Chapecoense para brigar pela liderança do Brasileirão

Tropeço na última rodada fez o Peixe perder a liderança para o Flamengo

O Santos entra em campo neste sábado (31), às 19h (de Brasília), na Arena Condá, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2019, precisando quebrar um jejum incômodo para seguir forte na luta pelo título nacional. O Peixe não sabe o que é vencer a equipe da Chapecoense desde a temporada 2017.

Neste período, ambos os times se enfrentaram três vezes e o Verdão do Oeste saiu com vitória sobre o Peixe em duas oportunidades, além de um empate. Olhando somente para os confrontos no estádio da equipe catarinense, o Santos não triunfa desde o ano de 2016 (foi uma vitória da Chape e um empate em dois jogos).

A última vitória do Santos sobre a Chapecoense aconteceu no dia 19 de julho de 2017, pela 15ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória magra por 1 a 0 do Peixe foi marcado pelo meia-atacante argentino Emiliano Vecchio.

O retrospecto geral dos embates entre Chapecoense e Santos na história do futebol tem o Peixe com pequena vantagem. Em 10 jogos, são cinco triunfos da equipe da Baixada Santista, dois empates e três vitórias do Verdão do Oeste.

EM QUEM VOCÊ APOSTA?

Sem vencer há três jogos, o Santos entra em campo pressionado a voltar a vencer para seguir na disputa do título nacional contra o agora novo líder Flamengo. Vindo de um empate com o Botafogo, a Chapecoense não pode deixar de fazer valer a força do mando de campo para triunfar e iniciar arrancada para fugir da zona de rebaixamento.

