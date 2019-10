Quantos gols faltam para Cristiano Ronaldo se tornar o maior artilheiro de seleções?

CR7 está à frente de Messi e Neymar na lista de goleadores por seleções no futebol mundial

Principal estrela de Portugal, maior goleador da história da Liga dos Campeões e dono de cinco prêmios de melhor do mundo, Cristiano Ronaldo é um campeão em títulos dentro de campo, seja com as camisas de Juventus, Real Madrid ou Manchester United, e uma máquina de quebrar recordes. Hoje, o próximo alvo do atacante luso é ser o maior artilheiro de uma seleção mundial em toda a história.

Cristiano Ronaldo anotou o gol de honra de Portugal na derrota por 2 a 1 para a Ucrânia, na tarde desta terça-feira (14), chegou ao recorde de 700 gols na carreira profissional, além de ter batido o número de 95 tentos com a camisa lusitana – que o deixa na condição de segundo maior goleador de seleções no mundo.

Atualmente, o posto de maior artilheiro por seleções do mundo pertence ao Ali Daei. O atacante defendeu o Irã entre as temporadas 1993 e 2006 e anotou 109 tentos em 149 jogos na história. Em sua carreira, a principal passagem foi pelo Bayern de Munique, onde fez seis gols em 32 jogos entre 98 e 99. Depois, o iraniano também vestu as camisas de Bielefeld e Hertha Berlin – todos clubes da Alemanha.

Ou seja, Cristiano Ronaldo está a 14 gols de alcançar o feito de Ali Daei e cravar seu nome da história como maior goleador de uma seleção mundial. Será que o craque português consegue atingir o objetivo? Ele terá a chance de balançar as redes já nesta segunda-feira (14) no duelo de Portugal x Ucrânia pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2020.

E MESSI E NEYMAR?

Eleitos os melhores do planeta ao lado de CR7, Lionel Messi e Neymar Jr. possuem bons números defendendo as cores de Argentina e Brasil, respectivamente. Entretanto, estão há muitos gols de alcançar os números espetaculares do atacante pela seleção lusitana.

Messi defende a Seleção da Argentina profissionalmente desde 2005 e soma um total de 68 gols em 136 partidas. Já Neymar é o principal atleta canarinho desde a Copa do Mundo de 2010 e é dono do posto de terceiro maior artilheiro do Brasil em toda a história com 61 gols em 100 partidas.

Para você ter uma ideia do tamanho do feito de CR7, o Rei Pelé, Maior jogador de futebol de todos os tempos, também já foi ultrapassado em gols pela seleção. O atacante ídolo do Santos defendeu o Brasil entre os anos de 1958 e 1977 e fez 77 gols.

VEJA O RANKING DOS CINCO MAIORES ARTILHEIROS POR SELEÇÕES:

1- Ali Daei – 109 gols pelo Irã

2- Cristiano Ronaldo – 95 gols por Portugal

3- Puskas – 84 gols pela Hungria

4- Kunishige Kamamoto – 80 gols pelo Japão

5- Godfrey Chitalu – 79 gols pela Zâmbia

EM QUEM VOCÊ APOSTA?

