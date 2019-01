Popularidade da NFL impulsiona a prática do futebol americano no Brasil

A 53ª edição do Super Bowl, a grande decisão da NFL, principal liga estadunidense de futebol americano, acontecerá no próximo 3 de fevereiro, na cidade de Atlanta, e contará com um show da banda pop Maroon 5 no intervalo da partida.

Aqui no Brasil, o evento será transmitido pela ESPN, que sempre deu muita importância para a NFL. O Sunday Night Football, tradicional jogo das noites de domingo na Liga, é o evento mais assistido na TV paga brasileira nesta faixa de horário. Em 2018, o SNF registrou um crescimento de 33% de audiência em relação à temporada passada . Fora dos Estados Unidos, só o México dá mais audiência à NFL do que o Brasil.

Cada vez mais, brasileiros e brasileiras demonstram interesse pelo esporte que há décadas encanta os americanos. O futebol americano nasceu como um esporte universitário e por anos foi ganhando adeptos, se modernizando e profissionalizando-se até tornar-se o espetáculo de entretenimento que é hoje.

Crescimento dos torneios no Brasil

Por aqui, as primeiras transmissões aconteceram na década de 60 na extinta TV Tupi. As partidas não eram ao vivo e o narrador não era um conhecedor do esporte. Desde que a ESPN começou a transmitir a NFL, a popularidade do esporte foi crescendo e abrindo caminho para a prática em solo brasileiro.

O número de praticantes vem crescendo no Brasil, ano após ano, de maneira profissional e também recreativa. A Confederação Brasileira de Futebol Americano (CBFA) divide o esporte em duas modalidades: flag football , na qual uma fita na cintura do jogador deve ser retirada pela defesa da outra equipe, e a versão mais “americana”, original, de muito mais contato. A primeira divisão do campeonato nacional conta com 32 equipes divididas por regiões.

O flag football vem ganhando cada vez mais adeptos por ser uma versão de menos contato, o que evita lesões e traumas, e muito mais barata já que por apresentar menos contato, elimina a necessidade de materiais como capacetes e protetores corporais.

O circuito nacional de flag football conta com 85 equipes, das quais 60% são femininas. Essa é outra característica do flag football: aqui, quem domina, são as mulheres. A modalidade também é popular entre professores de educação física, já que é um esporte democrático, inclusivo e uma novidade para os estudantes.

No âmbito recreativo, é cada vez mais comum ver grupos em praias e parques praticando o flag football. A busca por materiais esportivos de este tipo tem aumentado bastante nos últimos anos, como conta Lucas Coppi, coordenador da REVIEWBOX no Brasil: “Claro que nunca poderemos comparar o futebol americano com o futebol, por exemplo. Mas, nos últimos anos, vimos um grande aumento na procura por bolas de futebol americano “.

Será que a bola oval vai invadir – ainda mais – as nossas praias?