Os equatorianos do Independiente del Valle enfrenta neste sábado, 09 de Novembro, às 17h30, os argentinos do Colón, no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, Paraguai, pela grande final da Copa Sul-Americana. A partida será transmitida exclusivamente pela plataforma de streaming DAZN. Acompanhe aqui o minuto a minuto.

