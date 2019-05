DAZN transmite as 500 milhas de Indianápolis

O DAZN, primeiro serviço de streaming de esportes ao vivo e sob demanda do mundo, vai transmitir neste domingo, 26, a partir das 13h45, a 103ª edição das 500 milhas de Indianápolis, uma das maiores provas do automobilismo mundial.

A corrida faz parte do acordo do DAZN com a INDYCAR para a transmissão da temporada 2019 da NTT IndyCar Series, um dos campeonatos mais acompanhados pelos fãs de automobilismo no País. Com cinco títulos na categoria, o Brasil está representado esse ano por três pilotos: Matheus Leist, Hélio Castroneves e Tony Kanaan, campeão no ano de 2004.

“O Brasil tem uma relação forte com o automobilismo, principalmente com a INDYCAR, onde conta com cinco títulos e muitas vitórias. Como parte da nossa estratégia de oferecer um portfólio relevante para o público brasileiro com uma grande variedade de competições, os direitos de transmissão da categoria é um acordo fundamental para nós”, afirma Bruno Rocha, vice-presidente executivo do DAZN no Brasil. Na TV, a prova será transmitida também pela Band.

Essa é a 24ª edição da INDYCAR nesse formato. O calendário desta temporada conta com 17 provas, incluindo a icônica corrida de Indianápolis que acontece neste fim de semana e contará com a participação de dois brasileiros que já tiveram o privilégio de vencê-la: Hélio Castro Neves (2001, 2002 e 2009) e Tony Kanaan (2013).

“Estamos muitos satisfeitos que o DAZN será o responsável por transmitir o conteúdo da NTT IndyCar Series por meio da sua plataforma no Brasil”, afirmou Stephen Starks, vice-presidente de promoção e relações com a mídia da INDYCAR. E conclui, “estamos impressionados com o que DAZN está fazendo no cenário do esporte e muito animados por trabalharmos juntos e aumentarmos ainda mais a nossa presença em um país que há muito tempo nos adotou. A INDYCAR tem uma história marcante no Brasil, e o país já produziu algumas das maiores lendas da categoria. Agradecemos o DAZN por nos dar a chance de fazer ainda mais história para os fãs brasileiros que se interessam tanto pela INDYCAR. ”

“Com os direitos de transmissão da INDYCAR adicionamos para o nosso portfólio brasileiro mais uma importante propriedade com relevância global. Já temos algumas das principais modalidades esportivas como futebol, tênis, boxe, MMA, entre outros. E vamos oferecer ao longo do ano em todo o Brasil, uma variedade de conteúdo para que todos os fãs do esporte possam curtir o DAZN”, analisa Bruno Rocha.



Como assinar?

Para quem quer assinar o serviço basta acessar o site e fazer o cadastro que pode ser efetivado por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito, débito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente.

Neste momento não será efetuada nenhuma cobrança, sendo disponibilizado um mês de acesso gratuito. Após esse período, a assinatura mensal passa a ser R$ 37,90.

O assinante poderá acessar a plataforma de diferentes dispositivos, como TVs com acesso à internet, smartphones, tablets, computadores e até mesmo consoles de videogame. Recentemente, o DAZN firmou parcerias com as marcas Apple, Google, LG, Microsoft, Playstation, Samsung e Xbox que vão disponibilizar o aplicativo nos seus produtos.