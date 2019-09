O Brasil de Pelotas enfrenta o Figueirense nesta quinta-feira, 19 de Setembro, no Estádio Bento Freitas, em Pelotas, Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro Série B. O confronto será transmitido pelo SporTV (TV fechada, menos na região do RS) e Premiere (pay-per-view), às 21h30.