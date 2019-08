Assista aos gols do Palmeiras diante do Bahia

O Palmeiras abriu o placar no Allianz Parque contra o Bahia, em jogo disputado neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. Aos 14 minutos do primeiro tempo, Dudu iniciou a jogada, tocou para o cruzamento de Scarpa pela esquerda. Após o desvio contra de Moisés, o goleiro Douglas fez defesa parcial e o próprio Dudu completou para as redes.

A bola sobrou na frente do meu camisa 7… aí foi só empurrar para as redes e abrir o placar para o Verdão no Allianz Parque! ⚽️#AvantiPalestra #MaiorCampeãoDoBrasil #PALxBAH pic.twitter.com/Ka3tQDxog6 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 11, 2019

Depois do empate do Bahia, em cobrança de pênalti de Gilberto, Dudu aproveitou cobrança de lateral de Marcos Rocha e cabeceou livre, exigindo boa defesa do goleiro. No rebote, o próprio atacante mandou para as redes.