Zico, Pelé e Neymar parabenizam gremistas pelo título

A conquista do tricampeonato gremista na Libertadores foi parabenizada por grandes jogadores e ex-jogadores do futebol brasileiro. Pelas redes sociais, o Rei Pelé, a lenda Zico e o craque Neymar parabenizaram os gremistas pela conquista.

Pelé, que já havia desejado sorte ao Grêmio na final através do Twitter, felicitou o clube gaúcho pelo tricampeonato. “Parabéns ao Grêmio por conquistar a Copa Libertadores. Jogos vão e vem, mas taças duram para sempre”, publicou o Rei do Futebol. Com o título, o Tricolor Gaúcho alcançou uma façanha que apenas o Santos de Pelé havia conseguido: ser campeão vencendo os dois dois da final contra um clube argentino.

Parabéns ao @Gremio por conquistar a Copa Libertadores. Jogos vão e vem, mas as taças duram para sempre!! 🏆 🇧🇷 https://t.co/spllWF9ndq — Pelé (@Pele) 30 de novembro de 2017

Amigo pessoal de Renato, o ex-jogador e ídolo do Flamengo, Zico destacou o trabalho feito pelo treinador gremista e disse que o Grêmio teve o melhor futebol do país. “Parabéns, amigo Renato. Você montou a equipe que joga o melhor futebol no Brasil e você merece pelo grande profissional e caráter”, escreveu o Galinho na sua página oficial no Facebook.

Craque do PSG e da Seleção Brasileira, o atacante Neymar postou uma foto do gremista Luan e o parabenizou pela conquista. “Parabéns, fioti! Parabéns, Grêmio.”, escreveu para o jogador que foi companheiro do Ouro Olímpico, no Jogos Olímpicos do Rio de 2016.