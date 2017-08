Zé Ricardo muda discurso e culpa arbitragem pela derrota

Depois do jogo polêmico diante do Corinthians, o técnico Zé Ricardo disse que não costumava comentar arbitragens, mas mudou de opinião durante a entrevista coletiva realizada após a derrota para o Santos. Ele disse que o primeiro cartão amarelo recebido por Rodinei foi exagerado – o lateral acabou expulso – e que o juiz errou ao anular um gol do Flamengo.

“A arbitragem estava muito pressionada depois do jogo de quarta na Vila e do acontecimento no Itaquerão. Sabia que para ele era difícil também a partida”.

Para o técnico rubro-negro, o rendimento da sua equipe caiu depois da expulsão de Rodinei e o Santos aproveitou para crescer. “Jogar contra o Santos completo é difícil, com jogador a menos dificultou bastante.”

Em relação à distância para o líder Corinthians, Zé Ricardo disse que não pode ficar com essa preocupação e evita falar sobre isso. “Temos que fazer nossa competição. Como sempre fazemos, jogo a jogo”.

O técnico da equipe da Gávea disse que a equipe tem qualidade para sair de situações difíceis como a do momento. E admitiu que pode transformar a Copa do Brasil em prioridade, caso a situação permaneça como está. Mas disse que é fudnamental voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. “Vamos tentar terminar o turno com uma vitória diante do Vitória. E pensar nas Copas, para um competição ir dando gás para a outra.”

Ele ainda não sabe se poderá contar com Paolo Guerrero que deixou o campo com dores musculares, mas disse que o Flamengo tem um grupo forte e bem estruturado, o que lhe dá muita tranquilidade para efetuar as trocas. “É importante estar sempre ganhando jogadores e ritmo de jogo. Ainda temos temporada desgastante e é importante contar com todo mundo”.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com