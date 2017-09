Zagueiros do Brasil admitem vacilo em gol de empate da Colômbia

A dupla de zaga da Seleção Brasileira reconheceu que pode ter contribuído para o técnico Tite perder o seu aproveitamento impecável nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. No início do segundo tempo da partida disputada nesta terça-feira, em Barranquilla, o centroavante Falcao García aproveitou uma desatenção de Marquinhos e Thiago Silva para assegurar, de cabeça, o empate por 1 a 1 entre Colômbia e Brasil.

“Sempre queremos ter excelência, então ficamos com uma pulguinha atrás da orelha, mesmo sabendo que estamos lidando com um dos maiores atacantes do mundo. Estávamos fazendo um bom trabalho durante o jogo, e, em uma bola em que acabamos vacilando, ele marcou o gol”, disse Marquinhos.

Companheiro do defensor revelado pelo Corinthians também no Paris Saint-Germain, Thiago Silva concordou espontaneamente. “Pecamos um pouquinho no lance do gol, mas isso serve de aprendizado para os próximos jogos”, comentou.

Thiago Silva só foi titular contra os colombianos porque Miranda sofreu uma concussão cerebral no compromisso passado, a vitória por 2 a 0 sobre o Equador, na Arena do Grêmio. Capitão do Brasil na campanha fracassada da última Copa do Mundo, ele conta com a confiança de Tite, que o elogiou após a partida desta tarde.

“Foi um jogo bastante complicado em todos os sentidos: o horário, o campo, que não era tão bom, o calor absurdo… Assim, fica um pouco desumano jogar. Mas, felizmente, mantivemos a tranquilidade. Mentalmente, estávamos muito fortes. Isso prevaleceu”, analisou Thiago Silva.

Pelos mesmos motivos, Marquinhos também se deu por satisfeito com o 1 a 1 com a Colômbia. “Foi um jogo difícil, com calor, estádio lotado e um campo sem boas condições. Então, vamos levar as coisas boas que fizemos”, concluiu.