Yerry Mina e Jailson voltam a ser relacionados no Palmeiras

O Palmeiras terá ao menos no banco de reservas duas novidades neste domingo. Para o duelo contra o Grêmio, às 17h (de Brasília), em Porto Alegre, o zagueiro Yerry Mina e o goleiro Jailson foram relacionados e já estão no Rio Grande do Sul com a delegação alviverde.

Jailson sentiu uma lesão rara no quadril durante a decisão nos pênaltis diante do Barcelona de Guaiaquil, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, no último dia 9 de agosto. Pouco dias depois da lesão. Em um primeiro momento, o Verdão divulgou que o prazo de recuperação do atleta seria de quatro semanas.

Pouco depois, porém, o Palmeiras voltou atrás no comunicado e afirmou que o jogador de 36 anos tinha data indeterminada para retorno. A mensagem foi mal interpretada por parte da torcida palestrina, que imaginou que Jailson pudesse se aposentar, o que não irá ocorreu.

Mina, por sua vez, também não atua desde o último dia 9 de agosto, data em que sofreu fratura em um osso do pé esquerdo. Submetido a procedimento cirúrgico, o zagueiro está pronto para o retorno aos gramados.

O colombiano, aliás, enfim recebeu a chuteira especial confeccionada sob medida na Alemanha. O defensor foi ao continente europeu no mês de setembro para tirar os moldes do calçado, que tem como objetivo que ele não sinta dores – em virtude de seus pés largos – em sua volta aos gramados.

Em relação ao time que venceu a Ponte Preta, na última quinta-feira, o Palmeiras deve ter apenas uma mudança na equipe: Borja entra no lugar de Willian, que está machucado e será desfalque por até três semanas.Assim, a escalação deverá ter Fernando Prass; Mayke, Juninho, Edu Dracena e Egídio; Tchê Tchê, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Keno e Borja.

O Verdão é o terceiro colocado do Brasileirão, com 50 pontos, mesma pontuação do Grêmio, que leva a melhor no saldo de gols.