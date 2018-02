Xavi reprova atitude de Neymar: “Não foi o que lhe ensinamos no Barça”

Desde que deixou o Barcelona rumo ao futebol árabe, Xavi Hernández nunca se absteve de opinar a respeito de assuntos relacionados ao clube catalão. O brasileiro Neymar, com quem dividiu vestiário entre 2013 e 2015 no Camp Nou, é uma pauta frequente nas entrevistas com o meia. Logo, este não poderia deixar de comentar o último episódio envolvendo o atacante do Paris Saint-Germain, que teria exercido uma conduta questionável diante do Rennes, na última terça-feira, pela semifinal da Copa da Liga Francesa.

“Estou muito desiludido com o comportamento de Neymar. Não foi isto que lhe ensinamos no Barcelona. Talvez, deixar o Barcelona tenha sido a decisão correta, porque estas atitudes tornam grandes jogadores em jogadores pequenos. Espero que aprenda com isso e que comece a ajudar mais os seus adversários”, disparou o espanhol, em entrevista concedida à emissora Al-Arabiya.

Em dado momento do jogo, Hamari Traoré, atleta do Rennes, foi ao chão após ser derrubado por Neymar. O brasileiro estendeu a mão como se fosse ajudá-lo a se levantar, mas, na hora em que o malinês foi aceitar o gesto, o camisa 10 retirou a mão e começou a rir do adversário. Grande parte da imprensa francesa considerou a ação infeliz e deselegante.