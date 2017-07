Willian: “Não é porque um atacante foi para lateral que virou bagunça”

Cuca tentou de tudo para bater o rival Corinthians nesta quarta-feira. Em derrota por 2 a 0 no Palestra Itália, o treinador escalou Yerry Mina como zagueiro, volante e centroavante, Róger Guedes como atacante e lateral-direito, e Tchê Tchê como ala pela direita, esquerda e volante. Para o elenco alviverde, porém, não se tratou de uma bagunça.

Na saída de campo, quando a maioria dos atletas nem quis falar, o atacante Willian deu uma breve declaração. “Não é porque um atacante vai para a lateral que virou bagunça”, disse Bigode.

O Palmeiras iniciou o jogo no 4-3-3 com Fernando Prass; Tchê Tchê, Yerry Mina, Edu Dracena e Egídio; Thiago Santos, Bruno Henrique e Guerra; Dudu, Róger Guedes e Willian. Ao final do confronto, muito modificado, o Verdão teve na linha Róger Guedes, Edu Dracena, Zé Roberto e Tchê Tchê; Guerra; Dudu, Keno e Willian; Borja e Yerry Mina, em uma formação 4-1-3-2.

“Não falta padrão ao time. A gente estava atrás do placar. Existe estratégia dentro do jogo… O Róger Guedes pode fazer essa função quando ele vai ali pelo canto. Pena não conseguirmos fazer os gols”, completou.

Na próxima rodada, o Palmeiras recebe o Vitória, domingo, às 11h (de Brasília), no Estádio Palestra Itália. Já o Corinthians volta a campo no sábado, quando encara o Atlético-PR, às 19h (de Brasília), na Arena de Itaquera.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com