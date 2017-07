Willian ignora concorrência de Deyverson por vaga no ataque

Se arrumar uma vaga no ataque do Palmeiras já era complicado entre as seis opções da equipe no setor, a missão ficará ainda mais difícil nos próximos dias com a contratação do centroavante Deyverson. O novo reforço, porém, não preocupa Willian em sua busca para se manter entre os 11 escolhidos do Cuca.

“O Cuca quer ter opção. Eu sempre falei que não sou um centroavante, sou um jogador de mobilidade que tenta criar jogadas, tentando ajudar de alguma forma, brigando o tempo todo. Fico feliz pela chegada de um atleta que estava atuando na Europa, é jovem. É uma disputa muito sadia, com todo mundo dando força para o companheiro. Eu tenho aproveitando as oportunidades e dado o meu melhor”, disse o artilheiro do Palmeiras no ano com 12 gols.

Deyverson, de 26 anos, foi revelado pelo Mangaratibense, clube do interior do Rio de Janeiro e que disputa a Série C do Campeonato Carioca, onde chegou a atuar como profissional em 2012. Depois, passou por Benfica B, Belenenses e Colônia até ser comprado pelo Levante, da Espanha, em 2015.

Rebaixada no mesmo ano, a equipe o emprestou para o Alavés até o final da última temporada. No clube, se destacou ao marcar contra Barcelona e Real Madrid e receber elogios do então técnico catalão Luis Enrique. Agora, Cuca é quem comandará o atleta, e o treinador já sabe como irá utilizá-lo.

“Ele é um atacante de força e velocidade. Pretendo usá-lo dentro das características dele. Poderá jogar com Borja, com Willian e em outras situações. Quanto ao prazo para estrear, eu preciso sentir o jogador. Tem alguns que querem resolver a situação de imediato e ir para o jogo, outros são mais tinhosos e precisamos ter calma. Primeiro, eu preciso entender o jogador”, afirmou Cuca.