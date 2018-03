Vital diz que sempre bateu pênalti e fala em maior emoção da carreira

O meia Mateus Vital chamou a atenção na noite da quarta-feira, na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o São Paulo, ao pedir para ser o primeiro jogador da equipe a bater o pênalti. Com categoria, deslocou Sidão e colocou o clube do Parque São Jorge à frente, em disputa que iria culminar na classificação do Alvinegro à decisão do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras, em duelos marcados para os dois próximos finais de semana.

Com apenas 20 anos, Vital puxou uma fila que contou com Rodriguinho e Danilo, mas viu com naturalidade a opção de Carille pela sua batida. Relembrando dos tempos em que era o principal jogador das categorias de base do Vasco, ele impressionou pela frieza ao tratar do tema.

“Tem que estar preparado para bater, graças a Deus eu converti. Eu fiquei bem tranquilo, sempre bati pênalti, treino bastante no Corinthians, o professor pede para que a gente bata do jeito que treinamos”, comentou o armador, que viu no triunfo sofrido do Timão a sua provável maior alegria na carreira até o momento.

“Acho que sim (foi a maior emoção), essa torcida maravilhosa, estádio cheio, lotado, a gente fez um gol no finalzinho. A gente teve que ter a paciência, graças a Deus o gol veio no final e a vaga veio”, concluiu o jogador, que foi titular nas últimas três vezes em que o clube entrou em campo.

Agora, os alvinegros têm apenas dois dias de preparação para encarar o Derby, que tem sua primeira edição agendada para as 16h30 (de Brasília) do sábado, mais uma vez em Itaquera. A volta provavelmente ficará para o dia 8 de abril, um domingo, no Allianz Parque.