Vinicius Júnior se pronuncia sobre término com Virginia

Nesta segunda-feira, Vinicius Júnior falou pela primeira vez sobre o término com Virginia Fonseca. O atacante do Real Madrid agradeceu à influenciadora e desejou sucesso.

"Foi marcante cada momento e cada aprendizado ao seu lado. Tudo de melhor e sucesso na sua vida! Estou torcendo pela sua felicidade. Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim", escreveu.

O relacionamento entre Vinicius Júnior e Virginia Fonseca chegou ao fim na última sexta-feira. A empresária publicou um texto anunciando o término com o astro brasileiro.

Eles estavam juntos desde outubro de 2025, quando assumiram publicamente o relacionamento após meses de rumores e aproximação.

Idas e vindas

Antes da oficialização do namoro, o relacionamento entre Vinicius Júnior e Virginia Fonseca já havia sido marcado por uma polêmica envolvendo o vazamento de supostas conversas íntimas do jogador com uma mulher identificada como Day.

Na ocasião, a influenciadora optou por encerrar o affair e afirmou que daria “tempo ao tempo”, evitando aprofundar o assunto. Diante da repercussão, Vini Jr. pediu desculpas publicamente e reconheceu o erro, o que levou à reconciliação e, pouco depois, à decisão de assumirem o relacionamento.

Foco na Copa

O término acontece às vésperas da Copa do Mundo. O atacante do Real Madrid deve estar entre os 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para o Mundial, que será disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Veja o texto de Vinicius Júnior na íntegra

Obrigado por tudo! ❤️

Foi marcante cada momento e cada aprendizado ao seu lado.

Tudo de melhor e sucesso na sua vida!

Estou torcendo pela sua felicidade.

Agradeço sempre a você por ter dedicado uma parte da sua vida para mim. 🙌🏾❤️

Fique bem!

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