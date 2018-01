Victor Ferraz desabafa e ganha apoio de Gabigol: “Você é f…”

Victor Ferraz foi vaiado no empate do Santos em 1 a 1 com o Ituano neste domingo, no Pacaembu. Para piorar, o lateral-direito teve um problema no ombro direito e terminou o jogo com uma tipoia. Nesta segunda-feira, ele desabafou.

Nas suas redes sociais, o camisa 4 disse que a cobrança é normal e compromete a se recuperar.

“Meus véi (sic), primeiramente quero agradecer às mensagens de apoio e de boa recuperação. Jogo em um dos maiores do mundo e não pode ser de outra forma. Tem mesmo que ter pressão. Só os maiores vestiram essa camisa, por isso a grande responsabilidade de vesti-la. Durante muitos anos fui aplaudido, elogiado e aceitei com prazer. Agora, nas críticas e vaias, também devo aceitar, assimilar e tentar melhorar. Vocês me conhecem e sabem que não me escondo, me comprometo a recuperar e treinar como um monstro e voltar a ser meu véi que vocês conhecem. O ano está só começando, muita coisa mudou por aqui, por isso o pedido de paciência… Vem muito coisa boa para nós”, escreveu o lateral.

Victor Ferraz ganhou apoio de Gabigol e de outros jogadores nos comentários. O camisa 10 o defendeu com um palavrão: “Você é f…”.

O lateral-direito será avaliado pelo departamento médico e, com dores no ombro, pode ser desfalque no clássico contra o Palmeiras, domingo, às 17h (de Brasília), na arena do rival.