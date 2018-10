Verdão tenta confirmar título inédito do Brasileiro sub-20 contra Vitória

Nesta quinta-feira, às 19h15 (de Brasília), o Palmeiras tentará confirmar o título do Campeonato Brasileiro sub-20. Com 23 mil presentes, carga total disponibilizada no Allianz Parque para o jogo, o Verdão enfrenta o Vitória pelo segundo jogo da final após ter ganhado por 4 a 1 no Barradão na semana passada. O confronto de ida terminou em confusão após provocação de Wesley à torcida rubro-negra depois do quarto gol.

O time paulista pode perder até por dois gols de diferença que irá levar o caneco da competição pela primeira vez. Por sua vez, o Leão precisa de um triunfo por quatro gols para ser campeão ou ganhar por três gols de diferença para levar a final para a decisão por pênaltis.

Papagaio, atacante que vem treinando com o profissional e marcou dois gols no primeiro confronto, quer que a equipe de Wesley Carvalho esteja concentrada no Allianz Parque e ainda destacou a vontade de conquista o título inédito para a base alviverde.

“Temos que estar bem centrados. A gente sabe que tem uma boa vantagem, mas isso ainda não nos leva a nada. Vamos continuar inserindo nosso modelo de jogo e no Allianz Parque sair com o título e coroar tudo que vem nos acontecendo”, comentou.

“Sonhamos com essa possibilidade desde a primeira partida que fizemos no Brasileirão sub-20. A gente sabe que isso é muito importante para nós jogadores e para o clube, colocar nosso nome na história do Palmeiras. Esse título vai coroar um ano quase perfeito. Saímos da Copa do Brasil Sub-20 nas semifinais, estamos nas quartas de final do Paulista e estamos perto do título brasileiro”, completou Papagaio.

No lado do Vitória, o meio-campista Paulo Victor acredita que os baianos podem reverter a diferença no placar. Ele ainda destacou a necessidade de o time estar bem defensivamente para segurar o Palmeiras.

“É possível reverter esse resultado lá em São Paulo. Confiamos no poder da nossa equipe. Houve chances criadas para ambas os lados e o Palmeiras soube aproveitá-las melhor. Precisamos melhorar a parte defensiva. Focar neste setor para fazermos um jogo mais equilibrado. Ofensivamente nós fomos até bem. Criamos algumas chances, mas, defensivamente, a gente pecou”.

Gabriel Furtado e Wesley serão desfalques do Verdão por terem sido expulsos no primeiro confronto.