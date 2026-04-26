Veja onde assistir aos jogos de Palmeiras, Santos e São Paulo pelo Brasileiro feminino

Palmeiras, Santos e São Paulo entram em campo nesta segunda-feira, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro feminino. Confira onde assistir às partidas do trio paulista:
Com o adiamento do confronto entre Vitória e Botafogo, temos a tabela atualizada ao fim da rodada!
E aí, tá feliz com seu time? 👀#BrasileirãoFeminino pic.twitter.com/YJwezxF3nT
— Brasileirão Feminino (@BRFeminino) April 23, 2026
Onde assistir a América-MG x São Paulo
O duelo será transmitido pelo NSports.
Como chegam as equipes?
O América-MG segue como lanterna e busca sua primeira vitória no campeonato. Já o São Paulo, terceiro colocado na tabela, quer ter a mesma pontuação do Corinthians, que segue como líder.
Prováveis escalações
⚪🟢América-MG
Sandy, Maiara, Mimi, Duda Nascimento, Kaylaine Assis, Pâmela, Ana Clara, Duda Teixeira, Laís Giacomel, Stefanie, Dubai
Técnico: Jorge Victor
🔴⚪São Paulo
Carlinha, Rafa Soares, Tayla, Bruna Calderan, Ana Clara, Robinha, Karla Alves, Duda Serrana, Aline Milene, Giovanna Crivelari, Isabelle Guimarães
Técnico: Thiago Viana
Ficha Técnica
Competição: Campeonato Brasileiro (8°rodada)
Data e horário: 27 de abril de 2026 (segunda-feira), às 18h (horário de Brasília)
Local: Arena Independência, Minas Gerais
Transmissão: NSports
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Onde assistir a Palmeiras x Santos
A partida será transmitida pelo Sportv.
Como chegam as equipes?
O Palmeiras vem de vitória contra o Fluminense e tenta se manter na segunda colocação, na cola do líder Corinthians. Já o Santos vem de sequência negativa, sem vencer há quatro jogos e na 11ª posição na tabela.
Prováveis escalações
⚪🟢Palmeiras
Tainá Borges, Raíssa Bahia, Fernanda Palermo, Lorena Benítez, Poliana, Rhayanna, Andressinha, Duda Santos, Bia Zaneratto, Gláucia, Brena
Técnico: Rosana Augusto
⚫⚪Santos
Taty Amaro, Larissa Vasconcelos, Isa Cardoso, Ana Alice, Letícia Santos, Suzane Pires, Rafa Andrade, Analuyza, Vivian, Evelin, Carol Baiana
Técnico: Caio Couto
Ficha Técnica
Competição: Campeonato Brasileiro (8°rodada)
Data e horário: 27 de abril de 2026 (segunda-feira), às 20h (horário de Brasília)
Local: Allianz Parque, São Paulo
Transmissão: Sportv