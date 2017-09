Vasco não “digere” gol irregular e Zé Ricardo defende uso de vídeo

O Vasco visitou o líder Corinthians na tarde deste domingo, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deixou a Arena de Itaquera com uma derrota que teve um gosto muito amargo. Com um gol irregular de Jô aos 28 minutos do segundo tempo, o Timão voltou a vencer após dois tropeços seguidos na competição.

Na entrevista coletiva após a partida, o técnico Zé Ricardo reconheceu que a equipe da casa foi superior em campo, mas não deixou de lamentar ter sofrido um gol irregular, no qual o atacante usou o braço para colocar a bola para dentro do gol de Martín Silva, após cruzamento de Marquinhos Gabriel.

“O gol é o fato do jogo. O Corinthians poderia ter até vencido com outros lances que criou, mas o fato é o que o gol foi irregular. Hoje de manhã, vendo Udinese x Milan, a Udinese fez 1 x 0 e em 30 segundos foi resolvido. Os jogadores do Milan pediram, viram o lance e o gol foi anulado. Aqui tem árbitro de linha, bandeira. Percebi que o gol tinha sido irregular antes de qualquer comentário. A reação de o bandeira não correr para o meio me chamou a atenção. O Elmo foi para o meio, não quis escutar. Por coincidência, ele tinha trabalhado em dois jogos do Corinthians, e não tinham vencido. Mas não quero tirar méritos do Corinthians, que para mim será a equipe campeã brasileira de 2017. Poderíamos ter saído com resultado melhor,” ressaltou o técnico vascaíno.

Ao analisar a partida, Zé Ricardo elogiou a postura de sua equipe. “Tivemos um primeiro tempo que só não foi melhor porque tecnicamente poderíamos ter rendido mais. Fizemos um grande jogo. No segundo tempo, com a inversão do Jadson, criou um pouquinho de dificuldade no meio. Demos uma equilibrada depois. Enalteço muito a dedicação dos nossos atletas. Brigamos até o final,” afirmou.

A derrota deste domingo fez o Vasco perder uma posição na tabela, e agora é o nono colocado com 31 pontos. A situação da equipe na competição continua desconfortável, já que apenas quatro pontos a separam da zona do rebaixamento.

Zé Ricardo terá muitos dias para preparar a equipe para o próximo compromisso pela competição nacional, que será apenas no dia 25, segunda-feira, contra o Sport. na Ilha do Retiro.