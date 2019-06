Vampeta reúne ex-jogadores e lança própria cerveja em São Paulo

Futebol, samba e muita resenha. Esse foi o clima nas dependências do União dos Operários Futebol Club, clube de futebol de várzea da Zona Norte de São Paulo, na tarde/noite desta segunda-feira, quando o pentacampeão Vampeta, rodeado de amigos do mundo da bola, promoveu o lançamento da sua própria marca de cerveja: a Cerveja Vamp.

O campo de futebol do time paulista ficou pequeno para a quantidade de craques que disputaram uma pelada ali. Marcelinho Carioca, Gilmar Fubá, Ataliba, Amaral, Edílson, Júnior e Biro-Biro foram alguns dos nomes que prestigiaram o evento de Vampeta. Em meio ao futebol, outros preferiram ficar fora do gramado, como Luizão e Dodô, relembrando os tempos de jogador com velhos amigos.

“A ideia veio com os amigos. Eu não tenho o dom de criar uma cerveja, tenho o dom de beber. Aí uns amigos me convidaram, falaram que já tinha a do Marcos, do Aloísio Chulapa, e por que não de um corintiano? Eu topei a ideia e a gente está lançando a cerveja artesanal”, disse à Gazeta Esportiva.

“Convidei os amigos da resenha para tomar uma, estão aí vários ex-jogadores, campeões, prestigiando aqui no Operário Club, que é onde eu jogo bola com meus amigos”, completou, antes de brincar. “Faltou só mulher (risos). Mas, enfim, vários amigos estão por aqui e é sempre bom fazer uma resenha”.

Após o fim da partida amigável, que teve seu encerramento dado por uma “isolada” de um dos participantes, os convidados se trocaram e rumaram para um espaço próximo, afim de degustar a Cerveja Vamp e desfrutar de um bom churrasco. Isso tudo regado a muito samba.

A bebida será vendida em um kit, que contém duas garrafas de 500 ml, além de uma taça personalizada com uma caricatura do ex-jogador e duas bolachas de apoio. A comercialização acontecerá através do site www.cervejavamp.com.br. O tipo da cerveja escolhida pelo ex-jogador é a premium lager, com graduação alcoólica de 5%. Vampeta tem como sócio Henry Pan, responsável pelas receitas da empresa, além da produção.

*Especial para a Gazeta Esportiva