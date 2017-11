Valentim explica opção por manter linha defensiva alta em derrota

O Palmeiras fez sua pior apresentação desde que Alberto Valentim assumiu o comando da equipe de forma interina. Contra o pior mandante do Campeonato Brasileiro, o Verdão sofreu três gols no primeiro minuto e acabou derrotado pelo Vitória por 3 a 1, no Barradão.

Além de falhas individuais no primeiro e terceiro gol rubro-negro, o segundo tento dos mandantes apontou um problema claro na equipe de Alberto Valentim. Sob o comando do interino, a linha de defesa alviverde joga na faixa central do campo, o que propicia chances claras de gol aos adversários em caso de erro, como houve com Juninho, que deixou Tréllez fazer o giro e avançar. Em entrevista coletiva, o técnico justificou a opção.

“Quando temos a bola, procuramos jogar, não esperamos o Vitória atrás. Marcamos na altura intermediária, mas os erros não foram por pressionar muito e tomar um contra-ataque rápido. São erros que acontecem e temos de corrigir. Precisávamos do triunfo, vamos ter de rever algumas coisas já para o jogo contra o Flamengo, porque precisamos reagir o mais rápido possível”, disse o comandante.

Após o revés alviverde por 3 a 1 contra o Vitória, no Barradão, a distância para o líder Corinthians subiu para 11 pontos. A derrota para o Rubro-Negro foi ainda mais dolorida considerando-se que foi apenas a terceira do Leão como mandante na competição.

“O time não conseguiu jogar, não teve força para reagir, alguns erros que não podem acontecer. Contra uma equipe em dificuldade na classificação, sabendo que ia encontrar um time com disposição para reagir”, disse o técnico, que teve um jogador a mais durante metade da etapa final.

“Criamos pouco e precisávamos criar mais oportunidades. Tivemos de jogar mais pela beirada, porque o Vitória se fechou muito após a expulsão, e a bola não chegou na frente do gol deles”, finalizou.

Há três rodadas sem vencer – empate contra o Cruzeiro e derrotas para Corinthians e Vitória -, o Palmeiras se vê novamente pressionado por concorrentes na briga pela quarta posição do Brasileirão. Com 54 pontos e na quarta posição, o Alviverde vê o sexto colocado Botafogo se aproximar – são apenas três pontos a menos na tabela e um confronto direto pela frente, na penúltima rodada. No domingo, às 17h (de Brasília), o duelo será contra o Flamengo, no Palestra Itália.

