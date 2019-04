Um ano depois, início ruim e pênaltis fazem Dudu viver nova crise com torcida do Palmeiras

Xingamentos de pipoqueiro, pedidos por reserva e para deixar o clube. Nem parece que se trata da relação da torcida do Palmeiras com Dudu, mas pelo segundo ano consecutivo, o início de temporada ruim do ídolo e pênaltis no Campeonato Paulista causam uma crise do camisa 7 com os palestrinos.

Após a eliminação do Verdão pelo São Paulo no Estadual, muitos torcedores questionaram o motivo de Dudu não ter sido um dos cobradores na disputa por pênaltis que eliminou sua equipe. O perfil do atacante nas redes sociais foi invadido com críticas.

“Pipoqueiro do …, correu do pênalti né? Contra o Novorizontino estava 4 a 0 aí quis bater, né? Na hora do vamos ver você sempre pipoca mesmo! Chorão”, afirmou um internauta. “Se for para pipocar em todo jogo decisivo, pede para sair logo”, disse outro.

Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico Luiz Felipe Scolari afirmou que um de seus jogadores, sem citar qual, estava na lista de batedores, mas não pôde cobrar por problemas físicos. Fato é que o futebol atual apresentado por Dudu está abaixo do que o que já foi apresentado por ele no clube, e a crítica foi a mesma nos primeiros meses de 2018.

Mesmo sem ter seu principal atleta jogando bem, o Palmeiras chegou à final do Paulistão de 2018. Contra o Corinthians, o título foi decidido nos pênaltis e o camisa 7 assumiu a responsabilidade de ser um dos cobradores, mas desperdiçou seu chute. O rival foi campeão no Allianz Parque e a crise com Dudu começou, na ocasião, até com respostas do jogador nas redes sociais.

“Muitos estão pedindo para mim ir para o banco e para eu sair. Vá até o treinador e fale com ele. Para mim sair do clube, vá até o presidente. Não fique aqui falando coisas erradas”, escreveu. “O torcedor de verdade, que me conhece, sabe do carinho que eu tenho pelo clube e que sempre dou a vida pelo clube. Mas se quiserem que eu vá embora ou para o banco, falem com o presidente ou com o Roger (Machado, então treinador)”.

Na sequência da temporada, Dudu cresceu de produção, ajudou o Palmeiras a chegar nas semifinais da Copa Libertadores após 18 anos e conquistar o decacampeonato brasileiro como um dos principais jogadores do elenco. O 7, inclusive, venceu o prêmio de craque do Brasileirão. Com o mal momento no passado, a torcida palestrina espera a repetição da história.