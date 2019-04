TV Gazeta vai transmitir futebol de várzea com o tradicional ‘Desafio do Galo’

O futebol de várzea está de volta à tv aberta. A partir do dia 14 de abril (domingo), às 13h, o “Desafio ao Galo”, tradicional torneio que ganhou fama na televisão brasileira entre as décadas de 1960 e 1990, retorna à programação da TV Gazeta.

No acordo entre emissora e organização do evento, ficou definida a transmissão dos jogos que acontecerão aos domingos, das 10h ás 12h, no estádio do Estádio Ícaro de Castro Melo, mais conhecido como Estádio Olímpico do Ibirapuera ou Estádio do Ibirapuera.

Os jogos serão exibidos na tela da TV Gazeta a partir das 13h e será narrado pelo jornalista Joseval Peixoto, que também foi responsável pelas narrações na edição passada. As reportagens no gramado serão de Elias Scaf e Cleo Brandão (ex-apresentadora do Show do Esporte, da Band).

Todos os domingos, duas equipes disputarão para ver quem será o “Galo”, ou seja, o melhor time da várzea. O vencedor seguirá para ser desafiado no domingo seguinte.

Nomes como Silvio Luiz, Fausto Silva, Alberto Helena Junior e Thiago Leifert já passaram pelo o torneio mais famoso do futebol amador. No campo, jogadores consagrados como Cafu, Viola, César Sampaio e Casagrande passaram pelo Desafio ao Galo.