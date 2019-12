TV argentina crava Sampaoli no Brasil em 2020; três clubes estão na briga

Especulado no Racing, o atual treinador do Santos, Jorge Sampaoli, não deve retornar ao futebol argentino. Segundo o canal TNT Sports, o comandante seguirá no Brasil e estuda propostas de Palmeiras e Flamengo para a temporada 2020, além de analisar a chance de seguir no próprio Peixe.

Segundo o jornalista Hernán Castillo, problemas com o presidente santista, José Carlos Peres, têm feito o técnico argentino repensar seu futuro. Seu vínculo com o Alvinegro Praiano vai até o final do ano e, apesar de não descartar uma renovação, Sampaoli tem futuro incerto.

O Palmeiras, depois da demissão de Mano Menezes, aparece como uma das opções para o ano que vem. A diretoria alviverde sinalizou interesse em contar com o treinador, mas ainda não há nenhuma proposta concreta.

O atual campeão brasileiro e da Libertadores, Flamengo, também pode ser uma das escolhas, contudo, a situação é mais complexa. Jorge Jesus ainda estuda a permanência no Rubro-Negro e caso opte por retornar a Europa, Jorge Sampaoli seria o principal nome.

A única certeza é, segundo a TNT Sports, o atual comandante do Santos não será o substituto de Eduardo Coudet no Racing.