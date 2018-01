Treino do Santos tem Sasha e Bueno liberados e novidade do time B

Vitor Bueno e Eduardo Sasha estão perto de ficar à disposição do técnico Jair Ventura no Santos. A dupla treinou normalmente com bola na manhã desta sexta-feira, no CT Rei Pelé.

Bueno está recuperado após cirurgia no joelho direito. Sasha passa por período de recondicionamento físico após perder a pré-temporada no Internacional antes de ser contratado pelo Peixe.

Outra novidade foi a presença de Diego Pituca, do time B. O meia treinou entre os profissionais e será avaliado por Jair Ventura para ser promovido ou não.

A atividade técnica em campo foi feita com os reservas, enquanto os titulares participaram de trabalho funcional na academia.