Torcida convoca protesto e quer papo com Alexandre Mattos

Insatisfeitos com o desempenho de alguns jogadores, a maior torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde, está organizando um protesto ao diretor de futebol Alexandre Mattos para questionar sobre algumas situações ocorridas no momento do Verdão.

Com a sequência de jogos apertada, o Palmeiras vem de três derrotas seguidas. A primeira contra o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, e, depois, diante do Cruzeiro e o Corinthians, pelo Brasileirão.

Segundo o comunicado, a torcida quer questionar, principalmente, a ausência o presidente Mauricio Galiotte, entendendo que o diretor é o “responsável maior pelo futebol” do clube.

O protesto está marcado para este sábado, às 11h (de Brasília), na Academia de Futebol, na Barra Funda.

Confira o comunicado divulgado pela torcida:

“COLETIVA DE TORCIDA

A Mancha Alvi Verde convoca toda a coletividade palmeirense para comparecer no CT nesse sábado as 11:00hs.

A mesma torcida que apoia o time quando perde de forma vergonhosa para a Ponte. A mesma torcida que canta sem parar em todos os jogos, mesmo perdendo de 3 X 0 no primeiro tempo. A mesma torcida que “lutou” com os jogadores em Montevideo. Os torcedores que pagam seu ingresso e lotam o Allianz tem o direto de se manifestar e exigir explicações públicas.

Serão feitas algumas perguntas para o Diretor Alexandre Mattos, devido à ausência do presidente Mauricio Galiotte, entendemos que o Mattos é o responsável maior pelo futebol.

São questionamentos feito por torcedores referente a parte administrativa/planejamento da Diretoria, sobre a postura e rendimento de alguns jogadores, sobre o comando técnico e suas decisões e outros pontos que geram dúvidas no torcedor.

Contamos com a presença de todos e temos a convicção que o Alexandre Mattos irá responder para sua torcida.

Um por todos, todos por um.

Diretoria Mancha Alvi Verde”