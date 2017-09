Tite valoriza atuação do Brasil após empatar pela primeira vez

Após nove vitórias consecutivas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo, o técnico Tite acumulou o seu primeiro empate sob o comando da Seleção Brasileira em uma partida oficial. A equipe nacional não passou do 1 a 1 com a Colômbia nesta terça-feira, em Barranquilla, menos de uma semana depois de fazer 2 a 0 sobre o Equador, na Arena do Grêmio.

“Estou mais contente com o desempenho linear nesse jogo do que contra o Equador, em que o primeiro tempo foi abaixo. Hoje, mantivemos um padrão de atuação. O empate é um resultado justo, mas, se tivesse um vencedor, seria o Brasil, pelas chances que criou”, valorizou Tite.

O treinador ainda lembrou que a Seleção Brasileira estava diante do time que ostentava segunda melhor campanha das Eliminatórias e atuava fora de casa. “Foi um grande jogo. Existia atmosfera e mobilização da Colômbia, que conta com opções ofensivas de muita qualidade: James Rodríguez, Falcao García, Cardona… É uma equipe que tem soluções distribuídas em campo e exige uma consistência muito forte na marcação”, elogiou.

Em um passado recente, a consistência forte na marcação de brasileiros e colombianos gerou jogos duros, com jogadas ríspidas. Tite mais uma vez reprimiu a violência. “Vamos parar com essa história de porrada, de provocação. É um jogo de futebol. Vimos um grande espetáculo hoje”, enalteceu novamente o gaúcho.