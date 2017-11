Técnico da Austrália se demite uma semana após classificar seleção para a Copa

Uma semana após classificar a Austrália para a Copa do Mundo de 2018, ao bater Honduras por 3 a 1 na repescagem, o técnico Ange Postecoglou abandonou o cargo nesta quarta-feira e não comandará a seleção no mundial do ano que vem. O anúncio foi feito por meio de uma coletiva de imprensa, ocorrida em Sydney, capital do país.

“Eu investi tudo de mim nessa missão, sabendo que ela seria importante para o futebol australiano. E é com coração pesado que agora encerro a jornada. Comandar seu país natal é uma grande honra, mas também uma enorme responsabilidade. E acho que agora é a hora de passar essa responsabilidade a alguém com toda a energia que o cargo requer”, justificou o grego, na decisão que considera ser a mais difícil de sua vida inteira.

Desde 2013 no cargo, Postecoglou comandou os Socceroos na última Copa, sediada no Brasil. Os australianos caíram no grupo da morte, com Holanda, Espanha e Chile, e, mesmo oferecendo dificuldades aos adversários, foram eliminados ainda na primeira fase.

“Eu amo comandar os jogadores australianos. Disse a eles muitas vezes que quando você toma a decisão de tentar ser jogador profissional nesse país, está escolhendo o caminho mais difícil, e é preciso muita coragem. É por isso que amo comandar jogadores da Austrália”, comentou o treinador, que nasceu em Atenas e se mudou aos cinco anos de idade para o país da Oceania.

“Agora, aguardo ansiosamente para ver o time em ação na Copa do ano que vem. Tenho certeza que o caminho à frente terá muitos momentos especiais, e ninguém estará mais feliz em ver e torcer por esses garotos do que eu”, completou, garantindo todo o apoio e torcida para seus comandados durante o mundial da Rússia.

À frente da Austrália, Postecoglou disputou 49 partidas, das quais venceu 22, empatou 12 e perdeu 15. O comandante levou a seleção ao título da Copa da Ásia de 2015, o único troféu levantado por ele como treinador da equipe. O pedido de demissão ocorreu um ano antes de seu contrato se encerrar.