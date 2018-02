Tabela do Brasileirão 2018 é divulgada pela CBF

A CBF divulgou nesta segunda-feira a tabela do Campeonato Brasileiro 2018, com as datas-base e as ordens dos jogos da competição. Os horários e datas exatas, no entanto, só serão definidos posteriormente.

O campeonato começará dia 14 de abril, sábado, e terminará no dia 2 de dezembro, domingo. Na estreia, o atual campeão Corinthians vai receber o Fluminense em casa. O duelo ficou marcado por ter sido o chamado ‘jogo do título’ do Timão na temporada passada.

Os primeiros clássicos serão disputados apenas na quinta rodada do torneio, com Botafogo recebendo o Fluminense, Palmeiras visitando o Corinthians e Grêmio enfrentando o Inter em casa. Durante a Copa do Mundo, a previsão é a de que o Brasileirão pare.

Árbitro de vídeo é vetado; venda de mando e campo sintético são aprovados:

Depois de polêmicas envolvendo a arbitragem no último Brasileirão, a CBF havia decidido testar o árbitro de vídeo nas partidas da reta final do último campeonato. Porém, a medida não foi concretizada. E nesta segunda-feira, a entidade máxima do futebol brasileiro em votação com os clubes decidiu não utilizar o recurso para as partidas deste Campeonato Brasileiro.

No entanto, o uso de grama sintética por mais uma temporada foi aprovado. Sendo assim, o Atlético-PR poderá mandar normalmente suas partidas na Arena da Baixada. O veto tinha sido decretado em 2017, mas foi derrubado por unanimidade A venda de mandos de campos está autorizada, mas com restrições.

Os clubes poderão vender cinco jogos durante a competição, e a partir da 34ª rodada não poderão mandar os jogos em outros lugares. Além disso, a venda só poderá ocorrer em caso de consenso entre o time visitante e a Federação do mesmo.

Confira os jogos da 1ª rodada:

Cruzeiro x Grêmio

Atlético-PR x Chapecoense

América-MG x Sport

Vasco x Atlético-MG

Botafogo x Palmeiras

São Paulo x Paraná

Santos x Ceará

Corinthians x Fluminense

Internacional x Bahia