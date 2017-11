Sport vende todos os ingressos para decisão contra o Corinthians

Tentando vencer para escapar do rebaixamento, o Sport recebe o campeão Corinthians pela última rodada do Campeonato Brasileiro e jogará de casa cheia no próximo domingo. Segundo o site oficial do clube, todos os ingressos destinados à torcida local foram vendidos em menos de duas horas, com exceção dos camarotes e das cadeiras de sócios proprietários, que são reservados.

O preço dos ingressos para o jogo decisivo na Ilha do Retiro foi de R$ 10 para as arquibancadas para não-sócios, enquanto sócios reservaram suas entradas sem custos. Os ingressos para a torcida do Corinthians serão vendidos a partir das 9h do sábado, véspera da partida.

Nesta quarta-feira, o goleiro e ídolo da torcida Magrão se mostrou confiante na permanência do Leão na elite do futebol brasileiro, mesmo com o cenário desfavorável. O Sport, que ocupa a 17ª posição, precisa vencer o Corinthians e torcer para que o Vitória não vença o Flamengo no Barradão ou que o Coritiba não vença a Chapecoense na Arena Condá. Se empatar, o Rubro-negro pernambucano torce para que Coritiba e Vitória sejam goleados. Todos os jogos da última rodada serão no domingo às 17h.