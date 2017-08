Sevilla volta a manifestar interesse pelo corintiano Guilherme Arana

A campanha do líder do Campeonato Brasileiro chama a atenção de clubes do exterior. Nesta quarta-feira, o Corinthians está nos noticiários espanhóis por conta de Guilherme Arana. Segundo divulgou o Diário de Sevilla, o lateral esquerdo brasileiro é um dos objetivos do clube local para fechar o elenco da temporada 2017/2018. O único empecilho é o preço do jogador, e o Sevilla espera iniciar conversas com o time brasileiro para negociar o valor abaixo dos 20 milhões de euros (cerca de R$ 74 milhões).

Tratado como a atual prioridade do treinador Eduardo Berizzo, Arana foi alvo de especulações de diversos clubes durante a janela, inclusive do Sevilla. Depois dos primeiros jogos da temporada, ficou clara a necessidade de um lateral e o atleta corintiano aparece como principal opção. A lesão de Guilherme Arana na última partida, diante do Vitória, é vista no time espanhol como um dos trunfos para tentar baixar o preço do jogador.

Se confirmado o negócio, a contratação pode respingar em Paulo Henrique Ganso. O jogador é um dos três estrangeiros que não possuem o passaporte comunitário, assim como Montoya e Muriel. Pela necessidade do elenco e do futebol apresentado, o meia brasileiro pode ter de deixar o clube espanhol para que seja possível a chegada do compatriota.