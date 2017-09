Sem Winck, Inter terá Alemão e Gutiérrez em campo

Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Internacional realizou o último treino em solo gaúcho antes de viajar para Pernambuco. A atividade foi marcada pela ausência do lateral direito Claudio Winck. O jogador teve constatada uma lesão na coxa esquerda e está fora do confronto contra o Náutico.

Sem Winck, o jogador Alemão assume a posição. No último sábado, após o duelo contra o Figueirense, o atleta emocionou os torcedores no Beira-Rio após cumprir uma promessa e atravessar o gramado do estádio de joelhos. O lateral estava sem atuar há mais de seis meses devido a uma grave lesão.

O técnico Guto Ferreira também vai não contar o meia D’Alessandro para o jogo deste fim de semana. O argentino recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão. Para a vaga, o treinador optou pelo chileno Felipe Gutiérrez. Assim, Camilo, que está retornando de lesão, fica no banco de reservas como opção para o decorrer da partida.

Durante os trabalhos desta manhã no CT Parque Gigante, Guto realizou algumas mudanças para testar possíveis substituições no duelo. Ele colocou Camilo na vaga de Gutiérrez e o uruguaio Nico López na posição de Eduardo Sasha. O provável Internacional que enfrenta o Náutico tem: Danilo Fernandes; Alemão, Ernando, Victor Cuesta e Uendel; Rodrigo Dourado, Edenílson, Felipe Gutiérrez, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião.

A novidade na lista dos relacionados para o confronto é o zagueiro Thales. O jogador estava emprestado ao CSA-AL e foi reintegrado ao grupo colorado após o zagueiro Klaus passar por uma cirurgia.

O Internacional tem 45 pontos e tenta recuperar a liderança da Série B. Para isso, o Colorado Gaúcho precisa vencer o Timbu no estádio Luiz Lacerda, neste sábado, às 16h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do torneio. O Náutico é vice-lanterna da competição com 20 pontos e briga para tentar escapar do rebaixamento para a Série C.

Confira os jogadores colorados relacionados:

Goleiros: Daniel, Danilo Fernandes e Marcelo Lomba

Laterais: Alemão, Iago, Junio e Uendel

Zagueiros: Danilo Silva, Ernando, Léo Ortiz, Thales e Victor Cuesta

Meias/Volantes: Camilo, Charles, Edenílson, Felipe Gutiérrez, Rodrigo Dourado

Atacantes: Carlos, Eduardo Sasha, Leandro Damião, Nico López, Roberson e William Pottker