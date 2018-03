Sem tempo para descanso, Corinthians espera por paraguaios e Jadson

Sem tempo para descanso, o Corinthians volta a treinar na tarde desta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, e deve ter os seus titulares em campo em apenas uma atividade antes do Derby contra o Palmeiras, marcado para as 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, na partida de ida da final do Campeonato Paulista. Preocupado com isso, a equipe espera pelo reforço dos paraguaios Balbuena e Romero, além do meia Jadson.

A dupla de estrangeiros viajou para defender sua seleção contra o Estados Unidos, na terça-feira, em território norte-americano, retornando ao Brasil um par de horas antes da semifinal contra o São Paulo, decidida nos pênaltis. Por ter jogado o amistoso, o defensor nem sequer foi relacionado, enquanto Romero, que não atuou pelo seu país, acabou cortado de última hora do decisivo embate.

A princípio, ambos ficam à disposição, já que não apresentaram nenhuma lesão ao departamento médico. Os reforços são vistos como importantes por Carille principalmente por darem mais experiência à linha defensiva corintiana, comandada por Balbuena e muito ajuda por Romero quando estes estão em campo. No ataque, por outro lado, a expectativa é pelo retorno do meia Jadson, em fase final de recuperação após uma lesão na coxa direita.

O jogador tem treinado em dois períodos por causa de uma contratura no músculo reto-femoral, segundo problema no local consecutivo, deixando-o longe dos gramados desde a penúltima rodada da fase de classificação do torneio. Agora, no entanto, ele apresenta evolução nos movimentos e, caso não sinta dores nos próximos dias, poderá ser utilizado por Carille.

A presença do camisa 10 ganha importância pela dificuldade encontrada no setor, com Rodriguinho atuando após sofrer problema na coxa esquerda e Clayson terminando a semifinal totalmente estafado, precisando ser carregado de maca para o vestiário, onde o elenco comemorava a festa. Fagner, que chegou pouco antes de Romero e Balbuena e jogou por 75 minutos, exaltou esse esforço.

“Valeu (o sacrifício). Amo o que faço, feliz demais por ter ajudado de alguma forma. A gente sabia da dificuldade, então a felicidade é imensa de poder ajudar”, avaliou o defensor, que não deve ser problema para enfrentar o Palmeiras. A definição, porém, só deve sair no trabalho da manhã de sexta-feira, o último antes da primeira decisão do Estadual.