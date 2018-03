Sem paraguaios, Corinthians terá Pedro e Vital nas semifinais

Confira este e outros vídeos em

O Corinthians ainda nutre escassas esperanças de contar com os selecionáveis no segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista, mas a possibilidade é reconhecidamente remota para as pessoas da diretoria. Ciente da dificuldade em trazer Balbuena, Fagner e Romero a tempo da partida na quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), em Itaquera, o técnico Fábio Carille já até adiantou os substitutos dos paraguaios para a semifinal.

“Acho que está claro, mas quem substitui o Balbuena é o Pedro Henrique. O Vital vai ter uma sequência agora, mesmo porque o Romero está na seleção. Romero e Balbuena estão fora dos dois jogos, então ele deve ter uma sequência mesmo”, frisou Carille, que já teve de utilizar Mantuan na vaga de Fagner, cedido à Seleção desde segunda-feira.

O brasileiro, por sinal, tem a situação um pouco melhor com relação aos paraguaios. Como atua na terça-feira, contra a Alemanha, em Berlim, às 15h45 (de Brasília) ele deve chegar a São Paulo pouco depois do meio-dia na quarta, dependendo da sua condição física para saber se consegue entrar em campo. Caso entre em campo, é impossível que ele esteja em campo com o Timão.

Os paraguaios, por sua vez, encaram os Estados Unidos em Cary, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, às 20h (de Brasília). Prováveis titulares, eles terminarão as partidas menos de 24 horas antes do Majestoso, quase descartando a possibilidade de chegarem a São Paulo a tempo de ao menos assistir o embate.

Com o duelo de ida marcado para este domingo, às 16h (de Brasília), no estádio do Morumbi, o Corinthians terá a vantagem de decidir diante da sua torcida por ter feito uma melhor campanha do que o Tricolor até o momento (26 pontos conquistados contra 20 do rival).