Sem Lugano, São Paulo relaciona 23 para jogo em Chapecó

Após o empate com o Atlético-GO no Morumbi, o São Paulo convocou 23 jogadores para o jogo contra a Chapecoense, neste domingo, às 16h (de Brasília), na Arena Condá. Sem retornos em relação ao último confronto do Tricolor, Dorival Júnior viaja ao Sul sem os zagueiros Lugano e Ardellan, que já foi regularizado, mas segue em preparação com a comissão técnica para ficar à disposição.

Quem também não viaja é o goleiro Denis, que está com tendinite no ombro esquerdo. O meia Maicosuel também ficou em São Paulo, pois está em fase de reequilíbrio muscular e o atacante Morato, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito.

A delegação viajou para Santa Catarina na manhã deste sábado e fará os últimos ajustes em Chapecó, antes de enfrentar o time local.

Confira a lista dos jogadores relacionados:

Goleiros: Renan Ribeiro e Sidão

Laterais: Bruno, Edimar, Buffarini e Júnior Tavares

Volantes: Petros, Cícero, Wesley, Jucilei e Araruna

Meias: Cueva, Thomaz, Lucas Fernandes e Jonatan Gomez

Atacantes: Lucas Pratto, Gilberto, Wellington Nem, Marcinho e Denilson