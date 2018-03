Sem Kazim, Carille relaciona 23 jogadores para o Derby de sábado

O técnico Fábio Carille relacionou 23 jogadores para a partida deste sábado, às 16h30 (de Brasília), na Arena Corinthians, contra o Palmeiras, duelo de ida da final do Campeonato Paulista. Pela segunda vez consecutiva, no entanto, ele não contará com o centroavante Kazim, destaque da atividade realizada na última quinta-feira, no CT Joaquim Grava, que não ficará com o grupo para o jogo.

Titular no começo da temporada, o turco perdeu espaço pelo mau momento e a suspensão de cinco jogos imposta para a Copa Libertadores da América. Mesmo sendo um dos poucos centravantes de origem do elenco, ao lado de Matheus Matias, ele foi preterido para que Lucca, Sheik e Júnior Dutra sejam as opções do comandante no clássico.

As novidades ficam por conta do zagueiro Balbuena e do atacante Romero, que estavam com a seleção paraguaia durante a semana, e o meia Jadson, que retorna após recuperar-se de dois problemas musculares diferentes na coxa direita. Ele não atua desde o dia 8 de março, quando o Timão ganhou por 1 a 0 do Mirassol.

Veja os 23 jogadores relacionados por Carille:

Goleiros: Cássio e Caique

Laterais: Fagner, Sidcley e Mantuan

Zagueiros: Balbuena, Henrique e Pedro Henrique

Volantes: Gabriel, Maycon, Ralf e Paulo Roberto

Meias: Rodriguinho, Jadson, Vital, Pedrinho, Danilo e Marquinhos Gabriel

Atacantes: Romero, Clayson, Sheik, Lucca e Dutra