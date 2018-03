Sem Jadson, Carille mantém Sheik entre os titulares para as quartas

O técnico Fábio Carille finalizou a preparação do Corinthians para encarar o Bragantino na manhã deste sábado, no CT do Parque Ecológico. Com uma atividade específica para os escolhidos, o treinador manteve a equipe que derrotou o Deportivo Lara-VEN na quarta-feira, esperando um pouco mais para ter o meia Jadson e dando sequência a Emerson Sheik no comando do ataque a partir das 16h (de Brasília) deste domingo, no Pacaembu.

Autor do gol que abriu o placar diante dos venezuelanos, Sheik fará sua terceira partida como titular de forma consecutiva. Aos 39 anos, ele terá a missão de vencer o normalmente forte time do Braga, compondo a linha de quatro armadores ao lado de Romero, Rodriguinho e Clayson. Cássio; Fagner, Balbuena, Henrique e Sidcley; Gabriel e Maycon completam a formação.

Jadson, ainda com dores na coxa direita, já havia avisado que preferia esperar uma recuperação integral do problema a atuar sem 100% das suas condições físicas. A expectativa é que, para o jogo da volta, na quinta-feira, às 20h (de Brasília), no estádio de Itaquera, ele reúna os requisitos necessários para atuar.

Além do camisa 10, Carille segue sem poder contar com o volante Renê Júnior (lesão na coxa esquerda) e com o meia Marquinhos Gabriel (fase final de recuperação de uma contusão no joelho direito). Vilson, outro machucado, nem sequer foi inscrito no Paulista.

Veja abaixo os 23 jogadores relacionados:

Goleiros: Cássio e Walter

Zagueiros: Balbuena, Henrique, Pedro Henrique e Léo Santos

Laterais: Fagner, Sidcley e Mantuan

Volantes: Gabriel, Ralf, Maycon e Paulo Roberto

Meias: Rodriguinho, Mateus Vital, Pedrinho e Danilo

Atacantes: Ángel Romero, Clayson, Kazim, Júnior Dutra, Lucca e Emerson Sheik

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com