Segundo jornal, Gabigol pode deixar o Benfica no fim do ano

Gabriel Barbosa, conhecido pelo apelido de Gabigol, voltou a tomar conta das manchetes em Portugal. Contratado por empréstimo pelo Benfica junto a Internazionale de Milão, o atacante não é uma das primeiras opções do treinador Rui Vitória e possui poucos minutos em campo neste início de temporada. Por este motivo, o brasileiro estaria desmotivado e poderia deixar o país luso já no final deste ano, segundo divulgou o jornal A Bola.

Somando as atuações com a camisa dos encarnados, Gabigol soma 148 minutos distribuídos em quatro jogos, sendo apenas duas como titular. O apelido também não parece estar surtindo efeito no atleta de 21 anos, já que o ex-santista marcou apenas um tento, na vitória de 1 a 0 sobre o Olhanense, pela Taça de Portugal.

Segundo afirma o jornal português, Gabriel não está feliz com sua posição no elenco e começa a pensar em uma saída no meio da temporada europeia. Em entrevista ao mesmo veículo, anteriormente, o próprio jogador se disse feliz e afirmou que estava disposto a alcançar a titularidade nos encarnados, mas a ausência até dos relacionados nos últimos dois duelos pode ter mudado a posição do brasileiro.