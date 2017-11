Pires questiona preço de compatriota: “Quanto valeria Zidane e Ronaldinho hoje?”

Apesar de os clubes europeus não poderem contratar até o mês de janeiro, algumas equipes já começam a projetar quem pode reforçar o seu elenco no restante da temporada. No entanto, o ex-jogador Robert Pirès parece não concordar com a diretoria dos times que querem adquirir o volante francês Thomas Leumar, um dos destaques do Monaco.

“Não acredito que voltem a tentar contratar Lemar em janeiro (próxima janela de transferências). Depois, ele não vale 100 milhões de euros. Isso é muito dinheiro e o mercado só pode estar sem sentido se isso acontecer.Se for assim, quanto valeriam Zidane e Ronaldinho agora?”, ressaltou o ex-jogador em entrevista ao jornal inglês The Sun.

A afirma de Pirès ganhou destaque na mídia internacional já que Lemar foi um dos principais jogadores na incrível temporada passada que do Monaco, com a conquista do Campeonato Francês, quebrando a hegemonia do Paris Saint-Germain, e com a ida até a semifinal da Liga dos Campeões, melhor resultado do time do Principado desde o vice-campeonato em 2003/2004.

Aposentado desde 2015, Pirès teve importantes passagens por grandes clubes do futebol europeu, principalmente pelo Arsenal, onde ficou de 2000 a 2006. Pelo clube londrino, foram 284 partidas disputadas e 84 gols marcados, além de quase conquistar a Liga dos Campeões na temporada 2005/2006, final que o time inglês foi derrotado de virada pelo Barcelona.