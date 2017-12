Com São Paulo de olho, Scarpa quer sair, mas Flu espera proposta

O Fluminense deixou claro que não tem nenhum jogador inegociável em seu elenco, até porque precisa fazer caixa, uma vez que o orçamento para 2018 está bem apertado. Um dos nomes com mais chances de deixar as Laranjeiras é o meia Gustavo Scarpa, considerado por muitos o mais valorizado do plantel. O jogador, revelado nas categorias de base do clube, vem manifestando a companheiros e pessoas próximas o desejo de trocar de ares.

Palmeiras e Cruzeiro já tinham interesse no jogador, mas não chegaram a oficializar proposta. O Verdão, inclusive, poderia tentar incluir na transação o lateral direito Lucas, emprestado ao Tricolor até dezembro. Mas o assunto não evoluiu e agora, com a chegada de Lucas Lima ao Palestra Itália, a tendência é que o Alviverde se afaste do negócio.

O São Paulo então passou a pensar com mais carinho no jogador nos últimos dias, porém, ainda não apresentou nada de concreto.

“Ainda não chegou nenhuma proposta oficial. O ideal é sempre não vendermos os nossos jogadores, pois o Fluminense é um clube que precisa sempre ter o melhor elenco possível. Mas, logicamente, pode aparecer alguma necessidade. Hoje, a única real possibilidade é a venda do Wendel (o Fluminense vem negociando com PSG e Porto). Sobre os demais jogadores não temos nada. A diretoria também não me passou nenhuma necessidade de negociar rapidamente nenhum jogador por conta de caixa”, afirmou o gerente de futebol Alexandre Torres em entrevista à “Rádio Globo” do Rio de Janeiro.

Gustavo Scarpa tinha ficado bem chateado ao ser hostilizado em alguns jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, quando se sentiu responsabilizado por maus resultados. A falta de perspectiva da formação de um elenco qualificado também pesa na vontade de sair.

O elenco ganhou férias na última segunda-feira e a reapresentação está marcada para o dia 3 de janeiro, quando começa a preparação para o Campeonato Carioca e para a Copa do Brasil. A ideia da diretoria é ter a maior parte do elenco fechada nesta data. Em janeiro mesmo o Tricolor vai mais uma vez participar do Flórida Cup, torneio amistosos que está virando tradição nos Estados Unidos.