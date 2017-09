São Paulo lança novo terceiro uniforme na cor preta

O novo lançamento de uniforme do São Paulo tem um objetivo: fazer o torcedor usar a camisa como segunda pele. Esta é a ideia que a marca patrocinadora do time da capital paulista teve ao usar Hernanes, Arboleda e Petros como modelos da nova camisa preta são-paulina.

Na campanha, a marca optou por expor os jogadores com os corpos pintados na mesma estampa da camisa, que conta com alguns símbolos texturizados, numa superfície toda preta. A gola é modelo ‘henley’, em detalhe bordô, junto com as mangas e a gola.

Segundo a diretora de marketing da Under Armour, fornecedora do material ao Tricolor, a camisa ressalta o espírito do torcedor são-paulino. “A Under Armour homenageia toda a paixão do torcedor pelo São Paulo no lançamento do novo uniforme. Essa paixão que toma conta do fã, do estádio, das ruas e tem o poder de ajudar o time a ultrapassar qualquer adversidade que tiver pela frente”, DISSE.

Além do design, o uniforme conta com uma das principais inovações da marca: o UA Coolswitch. A partir do contato com o suor do atleta, a tecnologia mantém o corpo resfriado. Ainda assim, proporciona grande absorção do suor e permite que as peças continuem leves ao longo da atividade física.