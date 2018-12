São Paulo elimina o Corinthians nos pênaltis nas quartas da Copa RS

O São Paulo mostrou mais eficiência e derrotou o Corinthians por 3 a 2 na disputa de pênaltis na noite desta terça-feira, em Porto Alegre, assegurando uma vaga na semifinal da Copa RS. Depois de um empate por 1 a 1 no tempo normal, com gols de Fabinho para o Tricolor e Lucas Piton para o Timão, Thiago pegou duas cobranças e se destacou no triunfo nas penalidades.

O duelo começou com um domínio total do Corinthians no primeiro tempo. Marcando no campo de ataque, o Alvinegro não deixou o adversário respirar e poderia ter aberto o placar com Janderson, o melhor em campo, mas o baixinho parou duas vezes em boas defesas do goleiro Thiago. Rápido no seu contra-ataque, o Tricolor aproveitou uma chance já no fim para abrir o placar.

Depois de bola quebrada para defesa, o atacante Gabriel Novaes ganhou a disputa pelo alto e conseguiu o domínio, acionando rapidamente Fabinho. No mano a mano com Caetano, ele chutou cruzado, Diego nem se mexeu e o primeiro zero saiu do placar. O problema tricolor foi que, um minuto depois, Janderson fez boa jogada, acionou Roni e o volante cruzou rasteiro para Lucas Piton deixar tudo igual.

O segundo tempo pouco ofereceu aos telespectadores. Mais ofensivo, o Tricolor ameaçou em chutes de longe, mas teve dificuldade em entrar na área alvinegra. Na única chance que teve, por outro lado, o Timão viu Janderson parar no goleiro após bom domínio dentro da área. Sem que ninguém decidisse, a vaga na semifinal foi para os pênaltis.

Fabrício Oya e Morato abriram a série para as suas equipes, ambos convertendo. Depois, Vitinho iniciou a série de displicentes cobranças corintianas recuando a bola para Thiago. Marcos Júnior colocou o Tricolor na frente e João, na trave, deu boa margem ao clube do Morumbi. Danilo ameaçou complicar ao parar em Diego, mas viu Rafinha, também com certa displicência, parar em Thiago.

Paulinho bateu bem para fechar, a bola explodiu no travessão e, aparentemente, ultrapassou a linha do gol. O bandeirinha, porém, não assinalou o tento para o Tricolor, dando a Rafael Bilu a chance de igualar em 2 a 2. Coube a Fasson, dono de boa atuação com a bola rolando, deslocar Diego e assegurar o São Paulo na semifinal, agora para encarar o Vasco da Gama.